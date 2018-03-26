Федор Смолов: На Западе тренеры говорят, что не хотят видеть в своей команде русских

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Вячеслав Колосков: Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба - вряд ли

Вильям Галлас: Сборной России будет важно показать, что она заслуживает прохода в 1/8 финала или даже в четвертьфинал

Валерий Рейнгольд: На помощь Черчесову нужно позвать Романцева, Семина, Газзаева и Бышовца