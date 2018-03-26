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Мартин Эдегор: «Я никогда не жалел о переходе в „Реал“
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Мартин Эдегор: «Я никогда не жалел о переходе в „Реал“ 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
19-летний полузащитник «Херенвена» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат "Реалу", готов еще к одной аренде. Футболист подписал контракт с мадридцами в 17 лет и провел за «бланкос» всего два матча.
— Я вернусь в Мадрид летом для предсезонной подготовки, — передает Mundo Deportivo слова Эдегора. — Пока ничего не решено. Еще одна аренда? Возможно, но сейчас не время говорить об этом. Я всегда говорил, что мне важно играть. Ищу клуб, где буду получать игровое время на самом высоком уровне.
Я никогда не жалел о переходе в «Реал». Я знаю, что должен быть терпелив, потому что «Реал» — лучшая команда в мире.
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