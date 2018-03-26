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Молодых специалистов не хватает в спортивной сфере в России
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Молодых специалистов не хватает в спортивной сфере в России 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
В спортивную сферу в России необходимо привлекать молодых специалистов, тренерских состав должен вырасти, сообщил журналистам в пятницу председатель временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу 2018, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
«Мы видим, что молодых специалистов, которые приходят заниматься в футболе их нет. Всем 60 плюс (футбольным тренерам — ред.). Молодежь не идет заниматься спортом, тренировать», — сказал Кутепов.
Он отметил, что нужно принять меры для активного привлечения молодых специалистов в спортивную сферу.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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