Молодых специалистов не хватает в спортивной сфере в России

В спортивную сферу в России необходимо привлекать молодых специалистов, тренерских состав должен вырасти, сообщил журналистам в пятницу председатель временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу 2018, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

«Мы видим, что молодых специалистов, которые приходят заниматься в футболе их нет. Всем 60 плюс (футбольным тренерам — ред.). Молодежь не идет заниматься спортом, тренировать», — сказал Кутепов.

Он отметил, что нужно принять меры для активного привлечения молодых специалистов в спортивную сферу.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».