Михаил Маряхин сохранил за собой пост председателя реготделения партии «Справедливая Россия» 

Пост председателя Самарского областного отделения партии «Справедливая Россия» сохранил Михаил Маряхин. Участники партийной конференции проголосовали за него единогласно. Главу реготделения выбрали на два года. На этот же срок переизбран совет областного отделения. Михаил Маряхин выступил с отчетом о проделанной работе и обозначил планы партии на ближайшее будущее. «Мы отметили эффективность работы реготделения партии на прошедшей избирательной кампании и наметили серьезные планы на кампании, которые будут в 2018 году. Партии необходимо эффективно поработать в Тольятти и Сызрани, чтобы поучаствовать в выборах депутатов городского округа Тольятти, а также принять участие в избирательной кампании по выборам губернатора Самарской области», — подчеркнул Михаил Маряхин.