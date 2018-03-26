Ещё
Сенатор Исаков призвал уделять больше внимания развитию паралимпийского спорта в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сенатор Исаков призвал уделять больше внимания развитию паралимпийского спорта в России 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Развитию паралимпийского спорта в России необходимо уделять больше внимания. Об этом на пресс-конференции заявил член исполкома Паралимпийского комитета РФ, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков.
"Призываю всех, особенно журналистам, погрузиться в эту тему, познакомиться со спортсменами, ведь почти никто не знает, сколько команд в России, например, по следж-хоккею, какие есть проблемы, — сказал Исаков. — Каждый год мы пытаемся рекомендовать, чтобы развивали этот вид спорта наравне с КХЛ, юношеским спортом. У нас есть все возможности, чтобы с малых лет дети с ограниченными возможностями могли заниматься многими видами спорта".
Коллега Исакова по Совету Федерации Андрей Кутепов продолжил затронутую тему развития следж-хоккея. «Ведь нет легионеров у нас в командах, этим надо гордиться и хвастаться, больше освещать. Хотя бы потому, что это уникальный случай для спортивного мира», — подчеркнул он.
В Московской области 20 марта открылись соревнования для не допущенных на Паралимпиаду российских спортсменов, турниры проходят среди атлетов с поражением опорно — двигательного аппарата (ПОДА) по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон, также организован турнир для атлетов с нарушением зрения по лыжным гонкам и биатлону. Местом проведения стартов стал парк — отель «Пересвет» в Сергиево — Посадском районе.
"Многие паралимпийцы, которые участвовали в играх [в Пхёнчхане], участвуют и в альтернативных соревнованиях. Всего же около 200 спортсменов из 21 региона принимают участие. Мое мнение, что Международный паралимпийский комитет сам себя обделил тем, что не допустил наших спортсменов, в том числе сильнейшую команду следж-хоккеистов. Мы все ждем благоразумия и того, что Паралимпийский комитет России будет восстановлен в правах", — добавил Исаков.
На Паралимпийских играх 2018 года россияне выступали под флагом Международного паралимпийского комитета из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил. В корейском Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Общая численность российской делегации составила 75 человек. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых), заняв второе место в медальном зачете.
ТАСС: последние новости
РУСАДА и МГИМО запустили совместный образовательный проект по борьбе с допингом Матч 24-го тура РФПЛ между "Ахматом" и "СКА-Хабаровском" пройдет на резервном стадионе Бесплатные автобусы для зрителей футбольного матча Россия - Франция запустят в Петербурге
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение