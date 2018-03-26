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Гарет Бэйл: Готов рассмотреть предложение из Китая
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Гарет Бэйл: Готов рассмотреть предложение из Китая 

Советский спорт 30 минут назад
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Ранее сообщалось, что испанский клуб планирует расстаться с валлийским футболистом. По данным СМИ, интерес к нему проявляют «Челси», «Тоттенхэм» и "Манчестер Юнайтед".
"Честно говоря, я еще не думал. Но могу заверить вас, что рассмотрю предложение из Китая. Каждый раз, когда мне выпадает возможность посетить эту страну, фанаты оказывают мне изумительный прием. Но это касается не только меня, но и всей сборной Уэльса", — цитирует валлийца интернет-портал Goal.
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