Омский бодибилдер-юниор сбросит 10 килограмм для поездки на Кубок России

Победу в самой престижной категории открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу неожиданно одержал молодой атлет Вячеслав Тимофеев

Обладатели рельефной мускулатуры и завидных пропорций собрались в ОМЦ «Химик» 24 марта. На сцену вышли 65 участников открытого Кубка Омской области, в том числе спортсмены Алтайского края, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, ХМАО и Республики Казахстан.

Первыми своими костюмами, акробатическими номерами и артистизмом удивляли судей самые юные спортсменки — 13-летние девочки из категории «фитнес». Лучший результат показала омичка Екатерина Кинчина из детско-юношеского центра «Смена».

Далее под свет софитов вышли представители других молодежных категорий — фитнес-бикини (юниорки) и бодибилдинг (юниоры). Победы одержали омичи Анастасия Приходько (Grand fitness hall) и Вячеслав Тимофеев («Богатырская сила»). Причем для обоих этот триумф оказался за отчетный вечер не последним.

В женской категории «бодифитнес» победу, как и год назад, одержала кандидат в мастера спорта по бодибилдингу — омичка Анастасия Усачёва (Flex Gym). Ее главная соперница — мастер спорта Екатерина Мерлинг разместилась на второй строчке протокола.

Выступления «фит-моделей», которые поочередно покоряют зал в купальниках и вечерних платьях, завершились триумфом нашей землячки Анны Ляшевской («Линия жизни»).

Категория «классический бодибилдинг», где вес, а значит и объем мускулатуры атлета поставлены в зависимость от его роста, на сей раз оказалась на редкость малочисленной. Всего 4 участника. Лучшим в абсолютном зачете признали Юрия Руденко из Барнаула.

Самая эффектная и многочисленная категория «фитнес-бикини» была разделена на 3 ростовых группы. До первых мест добрались Галина Остапенко (Омск, «Т-Фитнес», до 163 см), Светлана Романько (Екатеринбург, до 169 см), Анастасия Приходько (Омск, Grand fitness hall, свыше 169 см). Насте досталась и победа в «абсолютном» бикини-первенстве.

В решающих сражениях мужчин-бодибилдеров из Омска, Новосибирска, Барнаула, Сургута и Тюмени участвовало 10 человек. Победу неожиданно одержал не матерый иногородний атлет, как это чаще всего было в последние годы, а 22-летний омский юниор Вячеслав Тимофеев!

— Победу Славы можно назвать главной неожиданностью турнира. Думаю, он и сам не мог спрогнозировать такого результата, — отмечает президент областной федерации бодибилдинга Сергей Пашкин . — Судьи отдали приоритет пропорциям, по достоинству оценили его форму. Теперь в планах у Тимофеева и других ведущих омских атлетов поездка на чемпионат Сибири. Но еще важнее Кубок России, который стартует в Питере 28 апреля.

По словам Сергея Пашкина в Северную столицу могут поехать до шести наших спортсменов. При этом юниор Вячеслав Тимофеев планирует выступать на Кубке России в категории «классический бодибилдинг». Для этого ему придется за месяц «переформатировать» свое тело под эту категорию и сбросить порядка 10 килограмм.