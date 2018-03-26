«Манчестер Юнайтед» сделал солидное предложение Умтити

"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение защитнику каталонской «Барселоны» Самюэлю Умтити, информирует sport.es.

По сведениям издания, «красные дьяволы» сообщили 24-летнему беку «сине-гранатовых», что готовы будут платить ему 9 миллионов евро в год. За француза «Юнайтед» будет готов выложить 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

Учитывая, что «Барса» не готова платить Умтити и 8 миллионов евро, вполне возможно, что этим летом он переберется на «Олд Траффорд».