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«Манчестер Юнайтед» сделал солидное предложение Умтити
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«Манчестер Юнайтед» сделал солидное предложение Умтити 

Soccer News 25 минут назад
Фото: Soccer News
"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение защитнику каталонской «Барселоны» Самюэлю Умтити, информирует sport.es.
По сведениям издания, «красные дьяволы» сообщили 24-летнему беку «сине-гранатовых», что готовы будут платить ему 9 миллионов евро в год. За француза «Юнайтед» будет готов выложить 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.
Учитывая, что «Барса» не готова платить Умтити и 8 миллионов евро, вполне возможно, что этим летом он переберется на «Олд Траффорд».
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