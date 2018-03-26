В Измайлове состоялись соревнования для начинающих всадников

Юные всадники, которые только начинают делать первые шаги в конном спорте, примут участие в Кубке именинника.

Сегодня, 26 марта, в конном клубе «Измайлово» состоится командное Первенство города Москвы по выездке. В чемпионате выступят опытные профессионалы, которые не один год просидели в седле. В рамках турнира пройдет Кубок именинника среди всадников начального уровня подготовки.

В Кубке именинника примут участие начинающие спортсмены — дети в возрасте от шести до четырнадцати лет, которые освоили рысь и шаг, научились сидеть в седле и хотят попробовать свои силы и выйти на боевое поле.

Дополнительная информация по телефону 8-495-517-43-91.