Ещё
На Воробьевых горах пройдет роботехнический турнир
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Воробьевых горах пройдет роботехнический турнир 

Вестник района Гагаринский 21 минуту назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 13 по 15 апреля на Воробьёвых горах пройдёт Московский молодёжный робототехнический турнир по регламенту EUROBOT — JUNIOR. Соревнования Московского молодёжного робототехнического турнира пройдут в номинации «Мобильные роботы»
Московский молодёжный робототехнический турнир — это цикл увлекательных робототехнических соревнований, в которых юные разработчики могут принять участие и проверить уровень подготовки в области робототехники. Участникам предстоит сконструировать и изготовить действующее мобильное робототехническое устройство, продемонстрировать технические возможности робота, выполнив на полигоне практические задания.
Будет использован широкий спектр технологий изготовления роботов.
В турнире примут участие обучающиеся образовательных организаций города Москвы (конструкторы в возрасте от 7 до 18 лет). Уровень разработки управляемых роботов оценят судейские команды и авторитетное жюри.
Победители получат дипломы и призы, всех участников наградят сертификатами.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Доклад активиста Губкинского университета признан лучшим на конгрессе «ASEC 2018» Юные баскетболисты завоевали дипломы в соревнованиях В Андреевском монастыре Литургию совершил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение