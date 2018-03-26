На Воробьевых горах пройдет роботехнический турнир

С 13 по 15 апреля на Воробьёвых горах пройдёт Московский молодёжный робототехнический турнир по регламенту EUROBOT — JUNIOR. Соревнования Московского молодёжного робототехнического турнира пройдут в номинации «Мобильные роботы»

Московский молодёжный робототехнический турнир — это цикл увлекательных робототехнических соревнований, в которых юные разработчики могут принять участие и проверить уровень подготовки в области робототехники. Участникам предстоит сконструировать и изготовить действующее мобильное робототехническое устройство, продемонстрировать технические возможности робота, выполнив на полигоне практические задания.

Будет использован широкий спектр технологий изготовления роботов.

В турнире примут участие обучающиеся образовательных организаций города Москвы (конструкторы в возрасте от 7 до 18 лет). Уровень разработки управляемых роботов оценят судейские команды и авторитетное жюри.

Победители получат дипломы и призы, всех участников наградят сертификатами.