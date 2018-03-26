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Футбольный фанат вышел из комы, когда ему спели гимн команды
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Футбольный фанат вышел из комы, когда ему спели гимн команды 

Доктис 20 минут назад
Футбольный фанат из Испании очнулся от комы после того, как родные спели ему гимн «Севильи». В состоянии между жизнью и смертью он провел больше двух недель.
Молодой человек Франсеск Перальта неожиданно упал в обморок, когда столкнулся с оппонентом в ходе любительского футбольного матча. Его отвезли в клинику, выполнили операцию, после которой он оказался в коме. Испанская пресса сообщает, что «чудесное воскрешение» Перальты случилось через 17 дней. Родные уверены в том, что этому поспособствовал гимн команды «Севилья», который неожиданно затянула мать у кровати пациента, а потом ей подпели ее муж и дочь. Вышедший из комы болельщик признался, что это — его любимый гимн, несмотря на то, что болеет он совсем за другую команду, за «Барселону». И еще сказал, что даже после случившегося продолжит играть в футбол.
Однако медики относятся к этой истории скептически. «Я не вижу никакой связи между выходом из комы и прослушиванием пусть даже любимого гимна, — отмечает зав реанимационным отделением ГКБ им. Н. И. Пирогова ДЗМ Москвы, доктор медицинских наук Дмитрий Остапченко. — Если человек идет по городу и ему на голову падает кирпич, он падает не потому, что человек торопится на встречу с начальством. Выход из комы также не стал следствием исполнения гимна и чудесного воздействия музыки на поврежденный мозг. В моей практике никогда не было таких „волшебных“ выходов из комы».
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