Скользкая трасса и плохая погода: уфимец сломал позвоночник и теперь прикован к кровати

Третий месяц родные не отходят от больничной койки 26-летнего уфимца Ильдара Рахматуллина . В новогодние праздники, 5 января, мужчина разбился на горнолыжной трассе курорта «Абзаково» и с тех пор прикован к кровати.

— В тот день трасса была покрыта льдом, плюс он наткнулся на глыбу льда. Ильдар — не профессионал, всего третий год стоит на лыжах. Он упал, получил перелом позвоночника грудного отдела, — рассказала жена пострадавшего Альфия.

Пострадавшего лыжника спустили на санях с горы и немедленно эвакуировали в Уфу. В больнице выяснилось, что у мужчины сломан позвоночник, потеряна чувствительность ниже груди. Администрация горнолыжного центра «Абзаково» не смогла оперативно прокомментировать несчастный случай с жителем Уфы.

Ильдар перенес несколько операций в РКБ — ему закрепили позвонки, но ноги он так пока и не чувствует.

Пока что у постели пострадавшего лыжника каждый день дежурят родственники — родители и брат Альфии. Сама женщина пока появляться у супруга не может — две недели назад у нее родился долгожданный сын.

Альфия надеется, что Ильдар восстановится и сможет прижать к груди сына. Женщина уверена, что супругу смогут помочь в Китае — нейрохирурги Поднебесной применяют самые последние технологии для восстановления спинного мозга, и мечтает получить на реабилитацию квоту.

Для того, чтобы поставить мужчину на ноги, семья нуждается в средствах: работать с малышом на руках Альфия не может и выживает только благодаря поддержке родных.

Все, кто хочет поддержать семью Рахматуллиных, могут написать в редакцию на почту.