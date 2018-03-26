Сколько стоил Аршавин в 2009-м, а Кокорин в 2014-м. Рекордные цены на русских игроков

Цифры, которые вызовут приступ ностальгии.

Почему столько стоил:

Закончился чумовой сезон, в котором фаны «МЮ» опустошали пабы, празднуя один из последних титулов Алекса Фергюсона , Анелька забил больше Криштиану, а «Арсенал» финишировал на фирменном четвертом месте. За полгода до этого Арсен Венгер выложил за суперзвезду русского футбола € 24 млн и чуть не сломал молнию на пуховике, глядя на то, что Аршавин устроил в Ливерпуле. Покер на «Энфилде», голы в ворота «Блэкберна» и «Уигана», а также 5 ассистов в стартовых 12 матчах АПЛ — летом ценник Аршавина подскочил еще на € 2 млн Алан Дзагоев , ЦСКА

Почему столько стоил:

Премьер-лига перешла на систему «осень-весна», а в Польше и Украине отгремел Евро-2012. Полузащитник ЦСКА — один из тех, кому было не стыдно выйти в супермаркет (там за провал сборной высказывали даже Роману Шишкину , который не играл). Алан забил Польше, сверкнул в матче с чехами, а через день после поражения от Греции ему исполнилось 22. Идеальный шанс, чтобы рвануть в Европу, которым Дзагоев не воспользовался. Этим летом Алану исполнится 28, и даже если отъезд из ЦСКА случится, Евгений Гинер заработает гораздо меньше, чем мог бы получить за игрока шесть лет назад.

Почему столько стоил:

Осень 2009-го фанаты ЦСКА запомнили из-за краш-теста, который устроили Зико с Хуанде Рамосом, и ренессанса имени Леонида Слуцкого. А его не случилось бы без Акинфеева. В матче с «Бешикташем» Игорь чуть не прервал антирекордную серию (тащил все что можно, но пропустил на 92-й минуте). А против «МЮ» выдал космические цифры: 10 сэйвов на «Олд Траффорд», 9 — в Москве. В том сезоне ЦСКА дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов (где вылетел от «Интера» Моуринью). Игорю было всего 23.

Почему столько стоил:

Лето 2012-го складывалось для Денисова безупречно: победа с «Зенитом» в премьер-лиге, титул лучшего игрока чемпионата, а также Евро-2012, после которого игрок подорожал на € 6 млн (Дзагоев — на € 9 млн). В медиа писали про интерес «Ливерпуля», а сам Денисов рассказывал о мечте играть в «МЮ», «Реале» или «Барселоне». Было время, когда игрок еще давал интервью и не успел поссориться с Халком, Витцелем, Это`О и будущим коучем сборной, из-за которого Россия выступит на домашнем чемпионате мира без лучшего опорника.

Почему столько стоил:

В отличие от Аршавина, Жирков не активировал Шенген в первую зиму после исторического Евро. Хотя агент игрока утверждал, что в декабре Юрием интересовались «Барселона», «Ювентус» и три топ-клуба АПЛ. Был ли в их числе «Челси», менеджер не уточнил, но уже летом Жирков без проблем переехал в Лондон, став первым воспитанником тамбовского футбола, за которого заплатили 20 млн Александр Кокорин , «Динамо»

Почему столько стоил:

Кокорин вернулся в «Динамо» и перед ЧМ-2014 выдал лучший сезон в карьере: 19 очков по системе гол+пас в 22 матчах премьер-лиги. «Ярче всех в Бразилии сыграет Месси, но советую последить за Кокориным — он станет звездой», — рассказывал Фабио Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport. «Гол Кокорина — это „Bello“!» — восхищался коуч после товарищеской игры с Арменией, в которой забил Кокорин. В Бразилии сборная России провалилась, но форвард забил Алжиру — этого хватило, чтобы игроком заинтересовались в серии А. Почему переезд в Италию не случился, объяснил агент Марко Трабукки: «Когда в „Роме“ узнали его зарплату, то махнули рукой». Спустя год Сергей Степашин озвучил цифры, которые смутили итальянцев, — в «Динамо» Кокорин зарабатывал чуть меньше Франческо Тотти (€ 5,5 млн в год).

Почему столько стоил:

После трех сезонов в России бразильцем заинтересовались в Португалии. По информации A Bola, «Бенфика» рассматривала Фернандеса в качестве замены Макси Перейры. Трансфер не состоялся, а ЦСКА занялся российским паспортом игрока. Роман Бабаев сообщил, что натурализовать Фернандеса хотели еще при Капелло, но тогда этот вопрос отложили из-за вызова в сборную Бразилии. Гражданство Фернандес в итоге получил, но только через год (через паспортный стол было бы быстрее).

Почему столько стоил:

Зимой переезд главного русского форварда в Англию казался настолько очевидным, что не сопротивлялся даже Игорь Шалимов . «Мой прогноз: Смолов уедет. „Вест Хэм“ предлагает хорошие деньги», — жаловался коуч в интервью «Спорт-Экспрессу». Федор признался, что долго думал над оффером, который лежал в офисе «Краснодара», но потом посмотрел матч лондонцев против «Манчестер Сити», взглянул в таблицу («Вест Хэм» болтался внизу) и решил не дергаться. Летом у 28-летнего Смолова будет еще одна попытка выбраться из РФПЛ. Возможно, последняя — уехать в Европу в 29 будет гораздо сложнее.

Форвард «Зенита» провел настолько бодрый сезон, что его не испортил даже Евро-2012 с 0 голов и десятками выстрелов на второй ярус польских стадионов. 23 гола и 9 ассистов в 32 матчах премьер-лиги — космические цифры не только для РФПЛ, но и для его лучшего бомбардира (так много Кержаков не забивал никогда). «Зенит» в третий раз стал чемпионом, а через пару месяцев предложил легенде новый контракт.

Сборная России еще не успела провалиться на Евро, а Шатов выдал свой лучший сезон, забив 8 голов и выполнив 8 ассистов в 27 матчах. Роскошная форма, которую Олег набрал при Виллаш-Боаше, так и осталась в 2016-м вместе с высоким ценником. Для сравнения, чтобы через 1,5 года уйти в аренду в «Краснодар», Шатову пришлось доплачивать из своего кармана.