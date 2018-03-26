В каких района Ростова не будет воды 27-29 марта?

На нескольких улицах донской столицы планируется отключение подачи холодной воды.

На нескольких улицах донской столицы планируется отключение подачи холодной воды.

Согласно информации АО «Ростовводоканал», в связи с переврезкой объекта «Реконструкция ул. Станиславского» диаметром 400 мм и 300 мм (участок 3 по пр. Ворошиловскому) в течение суток с 8 часов утра 27 марта воды не будет в границах: пр. Ворошиловский — от ул. Б. Садовая до ул. Станиславского; пр. Ворошиловский — пер. Братский; ул. Социалистическая — ул. Московская.

В связи со строительством водопроводных диаметром 600 мм в течение суток с 9 часов 27 марта запланировано отключение подачи водоснабжения в границах: ул. Жданова — ул. 339 Стрелковой дивизии — ул. Солженицына — ул. Жукова (3 мкр. и 6 мкр. р-на Левенцовский).

С 8 до 16 часов 28 марта будет прекращено водоснабжение в домах, находящихся в границах: ул. Таганрогской до пр. Королева; от ул. Вавилова до ул. Инженерная.

С 8.00 28 марта до 9.00 29 марта воду отключат в границах: от ул. Горосветская до ул. 30 линия; от ул. Тюхряева до ул. Богданова; от ул. 37 линия до моста по ул. Сарьяна; от ул. Комсомольской до ул. Богданова; а также в пос. Ясная Поляна.

Также с 8 до 20 часов 28 марта без воды останутся жители домов в границах: пр. Космонавтов — ул. Добровольского — ул. Пацаева — бул. Комарова — ул. Волкова — ул. Капустина; 2-й микрорайон СЖМ; 3-й микрорайон СЖМ; часть 1-го микрорайона СЖМ.

Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.

Ростовводоканал приносит извинения жителям за доставленные неудобства.