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Ямальский сэнсэй стал чемпионом мира
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Ямальский сэнсэй стал чемпионом мира 

Красный Север 14 минут назад
Фото: Красный Север
Салехардский тренер и обладатель четвертого дана и черного пояса Феликс Анисимов не первый год стремился попасть в Японию на чемпионат мира по киокушин каратэ KWF (Kyokushin World Federation). Но всякий раз ему что-то мешало. И лишь в марте 2018 года он не только выступил там в составе российской команды, но и стал победителем в своей возрастной категории!
Анисимов боролся в ветеранской группе. В его весовой категории свыше 75 килограмм было заявлено 17 спортсменов.
— Впервые попробовал свои силы на чемпионате мира, волнительно, интересно, — говорит Феликс. — Первый поединок был с японцем, там я выиграл досрочно. Во втором боролся с испанцем, достойным соперником, который в придачу на десять кило был тяжелее меня.
В скоротечный третьем поединке сошелся с чилийским каратистом (на видео). Соперник был повержен точным ударом ноги по голове. И в финале северянину снова противостоял спортсмен из Японии.
— В основном времени выиграл у него по преимуществу, — радуется салехардский сэнсэй. — После все оценили мою подготовку и сказали «Good fighter» («Хороший боец»). И стали со мной фотографироваться.
В Японию Феликса Анисимова лично пригласил президент KWF Японии шихан Нориюки Танака, с которым ямалец летом 2016 года познакомился на «Кубке Ямбурга — Ямал 2016».
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