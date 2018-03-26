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Бесплатные автобусы для зрителей футбольного матча Россия — Франция запустят в Петербурге
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Бесплатные автобусы для зрителей футбольного матча Россия — Франция запустят в Петербурге 

ТАСС 16 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Зрителей товарищеского матча между сборными России и Франции по футболу будут доставлять от станций метро до стадиона «Санкт-Петербург» на 85 бесплатных автобусах. Об этом сообщили в транспортном предприятии Петербурга «Пассажиравтотранс».
"Для зрителей футбольного матча между сборными командами России и Франции будет организовано движение бесплатных шаттлов. Для комфортных поездок от станций метро до Крестовского острова будут курсировать 85 двухсекционных автобусов", — сообщили в пресс-службе предприятия.
В «Пассажиравтотрансе» пояснили, что автобусы будут ходить по трем дополнительным маршрутам с 15:50 мск до начала матча в 18:50 мск от станций метро «Петроградская» (маршрут S3), «Выборгская» (маршрут S4) и «Чкаловская» (маршрут S5) до стадиона. В пресс-службе предприятия также отметили, что автобусы будут развозить болельщиков обратно до метро после окончания игры в течение двух часов.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе метрополитена Северной столицы, вводить особый режим работы на станции метро «Крестовский остров», которая расположена ближе всего к стадиону, в связи с игрой сборных пока не планируется.
Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт— Петербург» во вторник, начало — в 18:50 мск.
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