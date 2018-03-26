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Ростов назван лидером по инфраструктуре для ЧМ-2018
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Ростов назван лидером по инфраструктуре для ЧМ-2018 

Деловое сообщество 14 минут назад
Ростов-на-Дону назван одним из лидеров по инфраструктуре среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом рассказал председатель временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира, председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. Он отметил рост пассажиропотока в новом донском аэропорту Платов, а также обеспечение центральной городской больницы новым оборудованием и повышением уровня персонала. По его словам, все построенные объекты адаптированы для маломобильных групп граждан.
При этом Андрей Кутепов подчеркнул, что ранее мероприятий такого масштаба в Ростове не проводилось. «Все стадионы уникальны, а та городская, транспортная инфраструктура, которая создается в регионах, соответствует самому высокому уровню. Объекты везде адаптированы для маломобильных групп населения, инвалидов. Хорошо обучены волонтеры, ребята приглашаются не только со знанием английского языка, но и те, кто владеет русским языком жестов», — добавил Андрей Кутепов. Напомним, в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 Ростов примет четыре матча групповой серии 17, 20, 23 и 26 июня (Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия), а также матч 1/8 финала (2 июля). Игры пройдут на новом стадионе «Ростов-Арена», который возведен в левобережной части города.
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