Гонку ГТО выиграл Андрей Жилкин из Измайлова

Студент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма победил во Всероссийской Гонке ГТО «Путь домой».

Спортивно-патриотические состязания «Путь домой», посвященные четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялись в парке «Сокольники». Спортсмены из разных вузов страны в этот день бегали, прыгали, ползали, стреляли, а зачеты шли по трём категориям: индивидуальной и командной, а также, вузовской. На старты вышло более полутора тысяч участников, а поддержать спортсменов собрались сотни болельщиков.

В итоге первое место в личном зачете завоевал магистрант второго курса кафедры физиологии РГУФКСМиТ Андрей Жилкин . Он преодолел шестикилометровую трассу с двумя десятками препятствий быстрее своих соперников.

Как отметил победитель, перед стартом он планировал попасть в десятку. Но по ходу соревнований Андрей почувствовал, что может подняться выше. «Впрочем, первое место стало для меня неожиданностью», — поделился А. Жилкин по окончании стартов.