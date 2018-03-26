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Гонку ГТО выиграл Андрей Жилкин из Измайлова
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Гонку ГТО выиграл Андрей Жилкин из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Студент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма победил во Всероссийской Гонке ГТО «Путь домой».
Спортивно-патриотические состязания «Путь домой», посвященные четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялись в парке «Сокольники». Спортсмены из разных вузов страны в этот день бегали, прыгали, ползали, стреляли, а зачеты шли по трём категориям: индивидуальной и командной, а также, вузовской. На старты вышло более полутора тысяч участников, а поддержать спортсменов собрались сотни болельщиков.
В итоге первое место в личном зачете завоевал магистрант второго курса кафедры физиологии РГУФКСМиТ Андрей Жилкин. Он преодолел шестикилометровую трассу с двумя десятками препятствий быстрее своих соперников.
Как отметил победитель, перед стартом он планировал попасть в десятку. Но по ходу соревнований Андрей почувствовал, что может подняться выше. «Впрочем, первое место стало для меня неожиданностью», — поделился А. Жилкин по окончании стартов.
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