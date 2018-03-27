Самые меткие жители СВАО встретятся на соревнованиях по дартсу в ФОКе на Зональной

Окружные соревнования по дартсу пройдут 31 марта в рамках спартакиады пенсионеров в ФОКе «Лианозово» на Зональной улице. Принять участие в соревнованиях приглашаются сборные команды районов Северо-Восточного округа, состоящие из жителей столицы. Об этом в Центре физической культуры и спорта СВАО.

— Состав каждой команды: двое мужчин в возрасте от 60 лет и старше и две женщины в возрасте 55 лет и старше. Каждый район имеет право выставлять одну команду, — пояснили в администрации ЦФКиС.

Регистрация участников начнется в 09.45, а сами соревнования — в 10.00. Напомним, ФОК «Лианозово» расположен по адресу: улица Зональная, дом 6. (вт)