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Сборная Чехии с Сухи заняла третье место на China Cup
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Сборная Чехии с Сухи заняла третье место на China Cup 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Китая проиграла Чехии со счетом 1:4 в матче за третье место товарищеского турнира China Cup. В составе победителей весь матчи провел экc-защитник "Спартака" Марек Сухи. В финале соревнований сыграют Уэльс и Уругвай.
China Cup  Матч за третье место
Китай — Чехия — 1:4 (1:0)
Голы: Фань Сяодун, 5 (1:0). Кадержабек, 58 (1:1). Крменчик, 59 (1:2). Шик, 62 (1:3). Калас, 78 (1:4).
Нереализованный пенальти: Дарида (Чехия), 78 (вратарь)
Чехия: Вацлик (Коубек, 46), Сухи, Гебреселассие (Кадержабек, 46), Калас, Новак, Дарида, Копиц, Травник (Соучек, 79), Масопуст (Шик, 46), Барак, Тецл (Крменчик, 46).
26 марта. Наньнин. Стадион «Гуанси Спортс Центр».
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