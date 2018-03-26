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Тите: «Лужники» — очень красивый и уютный стадион
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Тите: «Лужники» — очень красивый и уютный стадион 

Советский спорт 1 час назад
Мне понравилось состояние газона — он отличный. Но, думаю, к самому чемпионату мира все будет еще лучше!" — цитируют Тите "Известия".
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