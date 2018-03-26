Нидерланды — Португалия: «Фонбет» оценил шансы команд в товарищеском матче

26 марта на стадионе «Стад де Женев» в контрольном матче встретятся сборные Нидерландов и Португалии. Начало встречи — в 21:30 мск.

Букмекеры «Фонбет» отдают предпочтение сборной Португалии, её победа идёт за 2.25. Ставки на Нидерланды принимаются с коэффициентом 3.55, ничья оценена в 3.30.

Клиенты согласны с оператором: 71% ставок на исход пришёлся на победу Португалии, 18% отдали предпочтение голландцам, 11% ожидают ничьей.

По мнению букмекера, в матче будет забито больше двух голов: тотал больше 2,5 оценен в 1.75, а тотал меньше 2,5 — в 2.08. Игроки также уверены, что встреча получится результативной: 85% ставок сделаны на тотал больше 2,5, и лишь 15% — на тотал меньше 2,5.

Самой популярной стала ставка на победу португальцев, этот вариант выбрали 50% клиентов «Фонбет». 16% отдали предпочтение тоталу больше двух мячей, а 13% — победе Нидерландов.

Самая крупная ставка — 100 тыс. рублей на победу Португалии с нулевой форой с коэффициентом 1.60. Средний размер ставки на матч — 430 рублей.

(См. все коэффициенты на матч Нидерланды — Португалия.)