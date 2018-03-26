Xron: «Главная задача была обыграть Сайфера, так как я ему очень часто проигрываю»

Дмитрий Xron Сахарук объяснил в интервью Роману Polosatiy Тарасенко, почему он практически не тренируется в дуэлях. Xron также рассказал, что происходит с 2z и как нужно изменить игру для лучшего баланса.

О победе на BEAT Invitational

«У меня не было какой-то цели. Я дуэли играл только с Токсиком. Карт 15 за всю неделю сыграл. А так, как обычно, играл только FFA, Instagib и 2х2 TDM. В дуэлях я просто изучаю респы, героев, которые самые сильные и отрабатываю это уже не в дуэлях. Потому что мне кажется, что играть именно только дуэли — это не эффективно. Надо всё-таки те моды, улучшать свою стрельбу и так далее. В дуэлях всё-таки особо не поразминаешь стрельбу и так далее.

У меня не было какой-то чёткой задачи, просто хотел, как обычно, сыграть как можно лучше. Наверное, главная задача была обыграть Сайфера, так как я ему очень часто проигрываю. Было очень приятно, что я его победил в группе. А против Raisy… Тут есть один момент, что я с Raisy играл раз пять до этого, и я проигрывал только один раз. То есть у меня с Raisy очень хороший матчап. Мне кажется, что против меня он играет как-то по-другому. Не знаю, с чем это связано, но мне очень удобно играть против Raisy. Я постоянно готов к его агрессии, и поэтому против него я чувствовал, что это мой шанс выиграть. Когда я уже был в финале, я знал, что если сыграю нормально, я у него выиграю.

Против Сайфера и Авека уже было по-другому. Против них уже реально было тяжело. Я был немного не уверен, пока не начал попадать».

О 2z «"Тузы" пока на паузе, наверное. Потому что два на два пары у нас не тузовские. Пары у нас clawz-Silencep, я с Токсиком и Latrommi с Куллерзом, насколько я понимаю. Мне кажется, это к лучшему. Для Latrommi, это, наверное, к лучшему, потому что языковой барьер — это проблема. И даже в «Тузах» языковой барьер тоже проблема была, потому что не все могут нормально общаться на английском, это не так просто. Я надеюсь, что у всех этих трёх команд всё будет хорошо в два на два. Но так как анонсов пока нет, сложно сказать. Потому что непонятно, будет это два на два или четыре на четыре. Но если будет два на два, то я буду играть с Токсиком».

Об изменениях в Quake Champions

«Для меня был самый лучший апдейт в Quake Champions, когда убили Anarki. Вообще он ничего не может, я рад. Мне кажется, что с Клатчем нужно сделать то же самое, потом постепенно, как и у Anarki, что-то увеличить, тут добавить чуть-чуть, тут добавить чуть-чуть. Сначала надо просто убить этого персонажа. Я не знаю как. Просто убрать у него dash, например. Потому что мне очень нравится Clutch ещё до Quakcon, у которого щит был такой же сильный, стек был тоже такой большой, но при этом деша у него вообще не было. Потом ему только уже добавили.

Раньше он просто был роботом, который просто разгонялся, нажимая +forward, и всё. Мне кажется, в этом и смысл, так как у него самый большой стек, у него самый большой хитбокс и у него самая сильная абилка в плане драки один на один, если не учитывать телефраги и прочие 50 на 50 абилки. И мне кажется, нужно просто убрать ему возможность передвигаться быстрее, чем другие персонажи.

По остальным что-то сложно сказать. Например, Scalebearer в дуэлях никогда не пикается и он считается бесполезным. Но в то же время он очень фановый в FFA, например: там можно сбить много человек и так далее. Мне кажется, что его не стоит баффать. То что герой не пикается в дуэлях — это нормально. Пусть он будет пикаться в FFA и будет просто фановым героем. И мне кажется, что необязательно, чтобы все герои, которые есть в списке, пикались в дуэлях. Убрав Клатча, будет 6-7 героев, которые могут пикаться: Visor, Ranger, Nyx, Blazkowicz, Galena, возможно, Keel даже на Ztn и на Vale, Sorlag… Doom очень хорош за счёт того, что он сейчас ускоряется быстрее чем раньше из-за своего дабл-джампа.

Мне кажется, убив Клатча, появится, скорее всего, какая-то новая имба или какой-то герой, который будет пикаться чаще остальных. Но будет возможность как-то обыграть его, так как этим героем, скорее всего, станет Visor, так как он хорош за счёт своего встроенного чита и рейлов по соточке».

Xron выиграл онлайн-турнир BEAT Invitational — Season 1, который проходил 23-25 марта. В финале он победил Адриана Raisy Биргани со счётом 3:1.