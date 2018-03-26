Ещё
Сергей Шавло: Ари не тот вариант, на который стоит делать ставку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Шавло: Ари не тот вариант, на который стоит делать ставку 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ари: В течение месяца я получу российский паспорт
"Ари — это зависимый игрок, который нуждается в передачах. У нас есть свои ребята, которые сыграют не хуже. Дзюба, например. Вот сейчас Заболотный вышел. Вроде он играет в нашем чемпионате, но не забивной, в отличает от Дзюбы. Артем отличался и в "Зените", и в Лиге Европы. У него это есть. Сейчас он тоже забивает. Поэтому есть свой футболист, который уже знает ребят в сборной, а так мы будем сейчас шарахаться.
Ари долго не играл. Отдельные матчи он хорошо проводит. Как правило, против "Спартака". Но я думаю, что это не тот вариант, на который мы должны делать ставку", — приводит слова Шавло "Евро-Футбол".
Советский спорт: последние новости
Себастьян Дриусси: Выбрал «Зенит, потому что клуб соответствует моим амбициям Фурсенко приехал в Италию к Маммане и Кокорину Красноярский край принял участие в проекте «1000 юных футболистов»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение