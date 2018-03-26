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Шавло: «Ари — не тот вариант, на который мы должны делать ставку»
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Шавло: «Ари — не тот вариант, на который мы должны делать ставку» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло не считает, что команде России нужен Ари. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Юлией Григорьевской.
"Ари — это зависимый игрок, который нуждается в передачах. У нас есть свои ребята, которые сыграют не хуже. Дзюба, например. Вот сейчас Заболотный вышел. Вроде он играет в нашем чемпионате, но не забивной, в отличает от Дзюбы. Артём отличался и в "Зените", и в Лиге Европы. У него это есть. Сейчас он тоже забивает. Поэтому есть свой футболист, который уже знает ребят в сборной, а так мы будем сейчас шарахаться. Ари долго не играл. Отдельные матчи он хорошо проводит. Как правило, против "Спартака". Но я думаю, что это не тот вариант, на который мы должны делать ставку", — считает Шавло.
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