Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло не считает, что команде России нужен Ари. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Юлией Григорьевской.
"Ари — это зависимый игрок, который нуждается в передачах. У нас есть свои ребята, которые сыграют не хуже. Дзюба, например. Вот сейчас Заболотный вышел. Вроде он играет в нашем чемпионате, но не забивной, в отличает от Дзюбы. Артём отличался и в "Зените", и в Лиге Европы. У него это есть. Сейчас он тоже забивает. Поэтому есть свой футболист, который уже знает ребят в сборной, а так мы будем сейчас шарахаться. Ари долго не играл. Отдельные матчи он хорошо проводит. Как правило, против "Спартака". Но я думаю, что это не тот вариант, на который мы должны делать ставку", — считает Шавло.