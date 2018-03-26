Черчесов: «Трижды пропустили от бразильцев со стандартов — нужно учесть эти ошибки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с Францией отметил, что команде нужно учесть ошибки, допущенные в игре против Бразилии (0:3).

"Если брать чисто арифметические вещи, то первый тайм с Бразилией мы сыграли даже хуже, чем второй. Второй тайм был по интенсивности выше, в таких условиях у нас какие-то вещи притупляются. Мы пропустили три мяча, все со стандартов, надо разбираться. Бразильцы наиграли на пару мячей, но и мы тоже. Завтра ждет другой матч. Нам не хочется травм, мы хотим стабильности, но не получается. Исходим их того, что есть.

Поражение французов от Колумбии? Мы исходим от себя. Если бы они выиграли, то просто так бы приехали? Не думаю, что это решающий момент. Разве что 1-2%. Игру мы смотрели, матч был качественный. Колумбия удивила. Мы ждем хорошей игры. Для нас главное — учесть те нюансы, которые мы не учли раньше", — сказал тренер.

Товарищеский матч Россия — Франция состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени.