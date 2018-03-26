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Россия готова ответить на высылку российских дипломатов, заявил Песков
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Россия готова ответить на высылку российских дипломатов, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ БУДЕТ ИСХОДИТЬ ИЗ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОСТИ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ВЫСЫЛКИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ — ПЕСКОВ
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