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В Тюмени создадут федерацию по северному многоборью
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В Тюмени создадут федерацию по северному многоборью 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Тюмени работают над созданием федерации по национальным единоборствам КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Об этом «КС» сообщил Евгений Соснин, несколько лет учащий ямальских студентов национальной борьбе Беркат. Технику разработал сам. Главное ее отличие от рукопашного боя, лежащего в основе, в том, что она для левшей.
Уже второй раз Евгений Соснин совместно с общественной организацией КМН «Кедр» организовал фестиваль национальных единоборств КМНС С и ДВ. В программме соревнований боевые комплексы Беркат, поединки без защитных средств и показательные выступления по перетягиванию палки на оленьей шкуре.
Среди участников парень из Яр-Сале Александр Худи — сухой, со сбитыми кулаками, чем-то похожий на легендарного Брюса Ли. Говорит, тренер Соснин с десятым даном не только близок по духу, но и помогает сделать его леворукую особенность преимуществом в бою.
У будущего инженера по эксплуатации и сооружению газонефтепроводов пока нулевой дан, но большой запал и усердие, а еще желание тренировать детей в родном Яр-Сале, когда вернется туда дипломированным специалистом.
— У северных ребят особый дух, сколько бы ни проводили соревнований, они всегда до последнего бьются — прямо северные ниндзя, — говорит Евгений Соснин.
Тесная работа с общественниками из КМН «Кедр» вдохновила его на создание федерации национальных единоборств. По задумке в нее войдут борьба Беркат, перетягивание палки, возможно и метание аркана. Под эгидой федерации Евгений Сергеевич планирует предать этим видам спортивную академичность.
— Это достояние малочисленных народов Севера, сегодня они живут разве что на праздниках, но это очень интересные виды. Главное, с тренерами проблем не будет, ямальские ребята прекрасно знают правила и владеют техникой, — заявил зампредседателя Совета КМН «Кедр» по развитию и популяризации национальной рукопашной борьбы «Беркат» Евгений Соснин.
— Я обсудил создание федерации с президентом Ассоциации КМНС С и ДВ Григорием Ледковым, он поддержал. Центр будет в Тюмени, филиалы отроем на Ямале, в Югре, Омская область хочет с нами работать, — заключил собеседник.
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