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Вологодские баскетболистки дважды обыграли новосибирских соперниц
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Вологодские баскетболистки дважды обыграли новосибирских соперниц 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Две игры провела «Чеваката» в минувшие выходные. Соперницами «пчелок» стали баскетболистки из Новосибирска.
Первый матч состоялся 24 марта в Новосибирске. Вологжанки с первых минут начали уверенно вести в счете, обыгрывая соперниц каждый тайм. Итоговый счет на табло — 57:77 в пользу вологжанок. Лучшую игру показала Анна Арестенок, на счету которой 14 очков. Еще 13 балов в копилку «Чевакаты» принесла Любовь Турченюк. 11 баллов на счету Алины Замараевой.
Вторая встреча прошла 25 марта и также закончилась уверенной победой «Чевакаты». Финальный счет 48:89. В первом тайме вологжанки дали небольшую фору соперницам, но быстро взяли себя в руки и уже не упускали инициативу до конца матча. Самой результативной стала Любовь Турченюк, которая принесла своей команде 20 очков. 15 баллов добавила Алина Замараева. По 10 очков принесли Ирина Мукатаева и Светлана Горшкова.
Таким образом, «Чеваката» продолжает занимать первую строчку в рейтинге женской баскетбольной Суперлиги-2 чемпионата России. На втором месте держится оренбургская «Надежда-2». Замыкает тройку лидеров «Юность» из Пензы.
Следующие матчи в рамках турнира вологодские баскетболистки проведут 28 и 29 марта в Красноярском крае. Соперницами станут спортсменки из местной команды «Енисей-2».
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