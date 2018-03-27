Предложения Черчесову перед игрой со сборной Франции

Товарищеский матч со сборной Бразилии оставил неоднозначное впечатление у болельщиков национальной команды. Игра подопечных Станислава Черчесова вызывала тревогу. Контрольная встреча с Францией в Санкт-Петербурге — предпоследний шанс изменить рисунок и попробовать что-то новое перед домашним чемпионатом мира. О пяти предложениях наставнику, которыми он может воспользоваться и попробовать добиться успеха, — в материале RT. Сыграть в четыре «чистых» защитника

Приверженность схеме с тремя центральными защитниками давно стала отличительной чертой тактических построений Станислава Черчесова. Он использует её на протяжении всей свой работы в сборной. Было лишь два исключения, когда в обороне оказывались четыре игрока — произошло это в первых товарищеских матчах с Ганой (1:0) и Коста-Рикой (3:4). С тех пор Черчесов не менял своего мнения о том, как должна выглядеть схема, хотя у него было много возможностей проводить с ней эксперименты.

Сейчас времени для такого щепетильного момента, как перекройка обороны, уже мало. Но после домашнего разгромного поражения от Бразилии любые самые крутые меры не будут выглядеть опрометчивыми. Схема с тремя защитниками позволяет сборной России играть более агрессивно, с подключением флангов, но во встречах с топ-командами, к которым относится Франция с Уругваем, это не спасает от очередной порции голов. Против таких соперников требуется более крепкая за счёт численного преимущества оборона.

Насытить опорную зону

Одним дополнительным защитником оборона ворот не должна ограничиваться. В матчах с атакующими командами полузащиту стоит разделить на две ярко выраженные группы — оборонительную и атакующую. Когда соперник будет развивать атаки с центра поля, именно полузащите придётся принимать первый удар на себя.

В игре с Францией можно попробовать нового для сборной России игрока — Антона Швеца. 24-летний хавбек давно стал ключевым футболистом «Ахмата», играющим от свистка до свистка. Его достоинством можно назвать умение цепляться за мяч и сохранять его до прибытия подмоги. Этим, к сожалению, в матче с Бразилией не мог похвастаться Денис Глушаков

Одним опорником лучше не ограничиваться, и в оборонительную схему полузащиты впишутся ещё как минимум двое — Антон Миранчук Александр Головин . Всем известно, как они могут подключаться к атакам, но в ситуации, когда даже от нападающих нужно требовать возвращаться в оборону по первому зову, лучше заранее забить щели на своей половине поля двумя самыми перспективным игрокам сборной России в отсутствии Романа Зобнина . Одного из них мог бы подменить Далер Кузяев , но из-за травмы его выход на поле в игре с Францией уже невозможен.

Сделать ставку на ось Головин — Дзагоев

Армейская связка Александра Головина и Алана Дзагоева — одно из редких чисто российских сочетаний в клубах РФПЛ, которое можно прямо сейчас переносить в сборную и использовать. Пока же тренерский штаб национальной команды её бережёт, хотя как раз сейчас её стоит опробовать, пока игроки ЦСКА творят «невозможное» в Лиге Европы и вполне успешно играют в весенней части чемпионата страны.

Дзагоеву в этом звене отводится роль диспетчера атак, если соперник будет давать для них повод. Ему только необходимо получать мяч и на скорости развивать атаку, и для этого нужен Головин, способный точно отдать пас без угрозы, что он будет кем-то перехвачен. Плюс ко всему, Алан является именно тем игроком, который комфортно чувствует себя под прессингом и способен подержать мяч, пока партнёры подключаться к атаке.

Дать возможность сыграть Черышеву

Из-за частых травм Денис Черышев не так обласкан вниманием сборной, как мог бы быть. А ведь он играет в чемпионате Испании, который на порядок быстрее российского. Не стоит забывать, что и многие представители французской команды тоже выступают в Примере, и против них как раз лучше выставлять игроков, способных поддержать предложенный соперником темп.

Черчесов это понимает и пригласил Черышева в сборную впервые за долгое время, но в матче с Бразилией он не вышел на поле. Полузащитник «Вильярреала» является универсалом по части атакующих позиций, и в ситуации, когда всей команде приходится играть от обороны, один подобный джокер должен ждать своего часа возле чужой штрафной или уметь в нужный момент отдать мяч партнёру. В каком бы состоянии ни находился Черышев прямо сейчас, его видение игры и способность просчитывать ходы соперника должны пригодиться на поле.

Сыграть без нападающих

Одним незанятым местом в сборной остаётся позиция форварда. И здесь тренерский штаб сборной при желании мог бы пойти на эксперимент.

Конечно, когда в команде есть Фёдор Смолов , у любого на месте Черчесова был бы соблазн выпустить его на поле с первых минут. Однако нельзя исключать, что французы приложат максимум, чтобы такой спортсмен выпал из игры.

В связи с этим стоит рассмотреть план, при котором в сборной России вообще не будет номинального нападающего, а место Смолова займёт атакующий полузащитник Алексей Миранчук , которого тренерский штаб во время оглашения вызванных на сбор игроков и определил в нападение. Рассчитывать на то, что соперник топ-уровня позволит играть через навесы и забеги по флангу всё равно не придётся, и тогда на помочь российской сборной должны прийти контратаки и ошибки соперника, которыми молодые техничные игроки вроде Миранчука могут быстро воспользоваться.

Если же всё-таки по ходу игры понадобится чистый форвард или схема без ярко выраженного форварда не сработает, то Смолов сможет выйти во втором тайме и на свежую голову претворить необходимые изменения в жизнь. Впрочем, нападающий способен также выйти вместо Черышева или Дзагоева, тем самым заставив Алексея Миранчука вернуться к привычной роли свободного художника под нападающим.