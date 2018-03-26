Чем сборная России отличается от Остапа Бендера. Колонка Юрия Цыбанева

Перед очередной контрольной игрой с Францией обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев размышляет о тактическом оснащении нашей команды.

Остап Бендер , давая в незапамятных Васюках сеанс одновременной игры, не баловал местных любителей шахмат разнообразием дебютов. Он не задумываясь продвигал на два поля королевскую пешку. Сборная России, надо признать, отличается от героя Ильфа и Петрова в лучшую сторону. У нее в контрольных матчах наблюдаются два характерных тактических формата.

Но, чтобы разговор наш стал предметным, надо сначала обратить внимание на одну важную деталь. Проведя под два десятка репетиций, бригада Станислава Черчесова только в одной из них одолела соперника из числа тех, кто сыграет на чемпионате мира. Конкретно — Южную Корею прошлой осенью.

Что из этого следует? То, что на сегодня к ЧМ не заготовлено набросков игры, предполагающей хотя бы некий локальный успех. И продолжать в этом зыбком контексте серию встреч с сильными мира сего, изображая грудь колесом — может, дескать, и мы станем рысаками, — крайне легкомысленно.

Именно во встречах с сильными выпукло просматриваются наши тактические наклонности. Их нельзя назвать в строгом смысле слова тактикой — точнее назвать «состоянием». Итак: у сборной случается состояние горячности — или состояние заторможенности.

С Бразилией удалось увидеть эту самую горячность в развернутом виде. Это когда наши прессингующей стаей налетали на пентакампеонов вплоть до их вратарской площадки. И еще когда, выбегая иногда на скорости в атаку и безудержно импровизируя, не находили момента для решающего удара — два. Та самая иллюзия: можем и мы быть рысаками…

К чему избыточная горячность приводит, мы увидели в игре с бразильцами, а раньше, на Кубке конфедераций, — с мексиканцами. С какого-то момента наша команда превращается в подобие мячика, из которого выпущен воздух. Захлебывается своей горячностью и перестает должным образом соперника контролировать.

Другой вариант тактического состояния — заторможенность. Здесь наиболее показа— тельными были встречи с Бельгией (то, что последовало за быстро забитым нашими мячом) и Португалией. Наша команда всецело отдавала инициативу, а потом, получив отставание в счете, старалась встряхнуться.

Второй вариант, если с прицелом на ЧМ, мне видится более подходящим. Он по меньшей мере может соперников удивить. Горячность попахивает обреченным простодушием. Заторможенность (до поры) по меньшей мере вводит соперника в определенное настроение: о чем-де с ними играть, они только и могут, что жаться в окопах. И на смене настроения и ритма кого-то можно поймать.

Ну да хватит примеров из встреч с сильными мира сего. На ЧМ актуальными будут соперники из другой категории. Осенью мы увидели, как сложно пришлось против тактически строгой команды Ирана. Предстоящий нам в группе Египет, пожалуй, из этой же категории. Чемпионы Европы португальцы возились-возились с ним в пятницу — и вполне рисковали проиграть. Если бы не Криштиану. Но у нас нет никого похожего на Криштиану.

Словом: во вторник с французами хочется увидеть скорее заторможенность — и желательно осмысленную, чем пустопорожнюю горячность.

Да и вообще: отталкиваясь от имеющегося потенциала, нам бы войти в ЧМ со строгой, осторожной и расчетливой игрой. Заточенной на пару-тройку вариантов быстрой атаки (контратаки). Однако загвоздка в том, что эти самые строгость, расчетливость и конкретизация атакующего росчерка в работе Станислава Саламовича — ни в клубах, ни в сборной — до сего момента замечены не были…

Как завершится матч Россия — Франция?