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Юрий Семин: Решение Черчесова по Денисову комментировать не могу
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Юрий Семин: Решение Черчесова по Денисову комментировать не могу 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Почему Черчесов не должен звонить Денисову
«Мне очень нравится Денисов, он приносит большую пользу «Локомотиву». Он дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории. Не зря он — капитан нашей команды. Но решение Черчесова я прокомментировать не могу. Все, что сейчас играется, все товарищеские матчи — это неважно. Очень важно, как наши ребята подготовятся на финальном сборе перед турниром. Помните сборную Хиддинка перед Евро-2008? Тогда было примерно то же самое, но команда очень здорово провела именно последний подготовительный этап, была прекрасно готова физически и заняла в итоге третье место. Мы все надеемся, что и сейчас сборная России хорошо выступит», — цитирует Семина Sport24.ru.
В текущем сезоне на счету 34-летнего Денисова 34 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил один гол.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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