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Калининградским волонтёрам ЧМ-2018 сделают прививки от гепатита А
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Калининградским волонтёрам ЧМ-2018 сделают прививки от гепатита А 

Вести Калининград 56 минут назад
Фото: Вести Калининград
Всем волонтёрам Чемпионата мира по футболу нужно сделать прививки от вирусного гепатита А. Таково постановление главного санитарного врача Калининградской области. Вакцины рекомендуют и работникам гостиниц, отелей, хостелов. А повара, которые будут готовить для гостей еду, должны привиться и от гепатита, и от дизентерии Зонне. Чтобы в наш регион не завезли опасные инфекции, в Роспотребнадзоре усилят контроль на границе.
Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области:
— В Европе мы сейчас знаем о том, что крайне неблагополучная ситуация по кори. И крайне неблагополучная ситуация по вирусному гепатиту А. У нас играет команда Нигерии. Безусловно, прибудут болельщики из Нигерии, а в этой стране регистрируются случаи особо опасных инфекций.
Ранее глава регионального Минздрава сообщал, что футбольные болельщики могут заразить калининградцев корью на ЧМ-2018.
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Минздрав: Футбольные болельщики могут заразить калининградцев корью на ЧМ-2018
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