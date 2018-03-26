Калининградским волонтёрам ЧМ-2018 сделают прививки от гепатита А

Всем волонтёрам Чемпионата мира по футболу нужно сделать прививки от вирусного гепатита А. Таково постановление главного санитарного врача Калининградской области. Вакцины рекомендуют и работникам гостиниц, отелей, хостелов. А повара, которые будут готовить для гостей еду, должны привиться и от гепатита, и от дизентерии Зонне. Чтобы в наш регион не завезли опасные инфекции, в Роспотребнадзоре усилят контроль на границе.

Елена Бабура , руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области:

— В Европе мы сейчас знаем о том, что крайне неблагополучная ситуация по кори. И крайне неблагополучная ситуация по вирусному гепатиту А. У нас играет команда Нигерии. Безусловно, прибудут болельщики из Нигерии, а в этой стране регистрируются случаи особо опасных инфекций.

Ранее глава регионального Минздрава сообщал, что футбольные болельщики могут заразить калининградцев корью на ЧМ-2018.

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