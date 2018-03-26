Матич отказался от общения с сербскими СМИ из-за текста об Ивановиче

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич разочаровался в сербских СМИ после сообщений о конфликте в национальной сборной. Все началось, что капитанская повязка перешла от защитника "Зенита" Бранислава Ивановича к защитнику «Ромы» Александру Коларову . В воскресенье Матич выложил шуточную фотографию с «расстроенным» Ивановичем, после чего местные СМИ написали о конфликте в сборной. Сегодня Матич сообщил, что больше не бедут общаться с сербскими журналистами. Zbog ovakvih laži odlučio sam da više nikada ne dajem izjave za srpske medije. Публикация от Nemanja Matic (@nemanjamatic) 26 Мар 2018 в 1:27 PDT