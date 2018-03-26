В Калининграде завершился турнир по вольной борьбе на призы Андрея Шумилина

Генеральная репетиция Чемпионата Европы. В Калининграде завершился 21-ый турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Шумилина . В этом году его участниками стали две сотни атлетов из более чем десяти стран. Победители отправятся на континентальное первенство.

Участников очередного турнира по вольной борьбе традиционно приветствует Андрей Шумилин. Международное состязание на призы заслуженного мастера спорта Калининград принимает уже 21-ый раз: в этом году здесь собрались около двухсот атлетов из национальных сборных Европы и Ближнего Востока.

АНДРЕЙ ШУМИЛИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

— Турнир, конечно, рос, трансформировался еще из юношеского турнира. В 98-ом году все это было. Сейчас это совсем другой вид соревнований, другие соревнования. Здесь 17 команд с основными составами своих сборных. Это крупнейшие борцовские державы и в Европе, и в мире.

Для участия в масштабных стартах собственную сборную выставил и Янтарный край. К выходу на ковер готовится звезда региональной борьбы — Ибрагим Ильясов. В свои 23 года юноша неоднократно становился чемпионом Европы и даже мира. Последние шесть месяцев молодой человек потратил на подготовку к нынешнему турниру: отрабатывать захваты и действия в партере приходилось по 10 раз в неделю.

ИБРАГИМ ИЛЬЯСОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ АНДРЕЯ ШУМИЛИНА:

— Каждый будет сегодня до конца бороться и каждый будет, можно сказать, биться. С каждым годом, я уже в пятый раз участвую, с каждым годом становится сильнее турнир. Ребята приезжают хорошие, вся сборная приезжает России.

Начиная с прошлой весны, калининградские «вольники» попадали «в призы» международных турниров более десятка раз. Успехи местной борцовской школы тренеры связывают с регулярным появлением новых спортивных площадок: при поддержке региональных властей очередной спортзал для занятий борьбой и самбо на днях появился в Балтийске.

— Это уже четвертый ковер в рамках программы «Борьба в школу», и мы не собираемся останавливаться. В ближайшее время у нас появятся такие залы для борьбы в Полесске, Черняховске, других муниципалитетах. Будем развивать программу дальше. Мы — единственный субъект, который это поддерживает на уровне госполитики, на уровне региона.

В рамках очередного турнира участники баталий на ковре разыграли сразу десять комплектов медалей. Награды с золотым отливом попали в копилку российских «тяжеловесов», подняться на пьедестал почета в категории до 57 килограммов удалось и Ибрагиму Ильясову.