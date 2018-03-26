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В Калининграде стартовал новый футбольный турнир
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В Калининграде стартовал новый футбольный турнир 

Вести Калининград 48 минут назад
Фото: Вести Калининград
В борьбу за «Кубок Балтики» вступили шесть лучших команд региона. Самой зрелищным получился поединок между юниорской «Балтикой» и бронзовым призером чемпионата области «Штормом». Судостроителям по ходу матча приходилось постоянно отыгрываться. В середине второго тайма их положение казалось безнадежным, после того как арбитр назначил одиннадцптиметровый. Но лучший пенальтист балтийцев Владислав Лазарев, не промахивающийся с точки более двух лет, на этот раз пробил так, что голкипер смог парировать удар. В оставшееся время «Шторм» сумел трижды использовать стандартные положения и вырвать победу со счетом 4:2.
Сергей Полтавец, игрок команды «Шторм» (Калининград):
— Хороший турнир, не надо находить спарринг-партнеров, есть 6 сильных команд, которые между собой играют целый месяц, полноценная подготовка к чемпионату, поэтому хороший турнир.
Николай Борш, старший тренер команды «Балтика-2001»:
— Играли с хорошей командой, в первом тайме смотрелись, естественно, лучше. Для нас это не начало сезона, мы готовимся к финалу России, но во втором тайме сказались и замены и незабитый пенальти.
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