«Семью года» выберут в Карелии

Этап всероссийского конкурса пройдет по нескольким номинациям.

В Карелии стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Отборочный тур на местном уровне продлится до 10 мая, финальный тур на уровне республики — до 9 июня.

Конкурс будет проводиться по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». Также установлены дополнительные номинации регионального этапа конкурса — «Преодоление» и «Семья добровольцев (волонтеров)».

Как сообщает пресс-служба правительства республики, для участия в отборочном туре семьи направляют в оргкомитет (по месту жительства) представление по форме приложения №1 к положению о конкурсе. Представление на участие семьи в отборочном туре также может направлять общественная организация.

Семьи-победители финального тура получают дипломы и подарки и представляют республику на всероссийском конкурсе.