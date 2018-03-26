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«Семью года» выберут в Карелии
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«Семью года» выберут в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Этап всероссийского конкурса пройдет по нескольким номинациям.
В Карелии стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Отборочный тур на местном уровне продлится до 10 мая, финальный тур на уровне республики — до 9 июня.
Конкурс будет проводиться по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». Также установлены дополнительные номинации регионального этапа конкурса — «Преодоление» и «Семья добровольцев (волонтеров)».
Как сообщает пресс-служба правительства республики, для участия в отборочном туре семьи направляют в оргкомитет (по месту жительства) представление по форме приложения №1 к положению о конкурсе. Представление на участие семьи в отборочном туре также может направлять общественная организация.
Семьи-победители финального тура получают дипломы и подарки и представляют республику на всероссийском конкурсе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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