Симон Миньоле: Сделаю все, чтоб показать свои лучшие качества, когда тренер предоставит мне шанс

«Мою ситуацию нельзя назвать легкой. Никогда прежде я не проводил столько времени в запасе. Единственное, что я могу сделать — продолжать работу на тренировках.

Да, я общался на эту тему с главным тренером, мы обсуждали разные вещи. Я открыт, и он открыт, но сейчас не время для разговоров об уходе. К тому же, у меня еще три года по контракту. Я должен думать о текущем сезоне.

Конечно, я стараюсь сохранять профессионализм, и сделаю все, чтоб показать свои лучшие качества, когда тренер предоставит мне шанс», — цитирует бельгийца Sky Sports.