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Симон Миньоле: Сделаю все, чтоб показать свои лучшие качества, когда тренер предоставит мне шанс
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Симон Миньоле: Сделаю все, чтоб показать свои лучшие качества, когда тренер предоставит мне шанс 

Советский спорт 44 минуты назад
«Мою ситуацию нельзя назвать легкой. Никогда прежде я не проводил столько времени в запасе. Единственное, что я могу сделать — продолжать работу на тренировках.
Да, я общался на эту тему с главным тренером, мы обсуждали разные вещи. Я открыт, и он открыт, но сейчас не время для разговоров об уходе. К тому же, у меня еще три года по контракту. Я должен думать о текущем сезоне.
Конечно, я стараюсь сохранять профессионализм, и сделаю все, чтоб показать свои лучшие качества, когда тренер предоставит мне шанс», — цитирует бельгийца Sky Sports.
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