Вячеслав Чанов: Выбор в пользу Лунева в матче с Францией — очень правильный шаг

— Это очень правильный шаг. И тут дело не только в проверке вратаря. Игоря надо немного разгрузить. Мы с ним пару дней назад разговаривали, и я сам по внутреннему миру вратарей знаю, что Игорю надо немного выдохнуть.

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РИА «Новости». Тут нет ничего такого. Мы увидели уже уровень первого вратаря. Вы представьте его календарь: сейчас он сыграет, потом чемпионат России, потом Лига Европы — поберечь надо его, — передает слова Чанова

Ранее стало известно, что Лунев сыграет в основе в товарищеском матче против сборной Франции.

Добавим, что встреча двух сборных состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».