«В воротах сыграет Лунев, Смолов будет капитаном». Черчесов — о матче с Францией

Главный тренер сборной России — о травме Зобнина, вызове Аршавина и критике после разгрома от Бразилии.

О травмах

— В футболе без травм не бывает. Кузяев к нам приехал с травмочкой, мы его восстанавливали. Такая же травма была у Миранчука, но матч он отыграл полностью. Если футболист чувствует неудобство, мы им не рискуем. Зобнин отыграл 85 минут на высоком уровне, никаких проблем не было. На следующее утро — микронадрыв связки и мениска. Тем не менее динамика хорошая, 48 часов прошло. Ему надо дать паузу, мы никогда не рискуем игроками. Вам кажется, что там что-то страшное, но мы, наоборот, хотим это предотвратить. Все остальные готовятся.

О матче с Францией

— Мы спортсмены. Спорт — конкуренция, а конкуренция — это результат. Если брать чисто арифметические вещи, то первый тайм с Бразилией мы сыграли даже хуже, чем второй. Второй тайм был по интенсивности выше. В таких условиях у нас какие-то вещи притупляются. Мы пропустили три гола, и все со стандартов. Надо разбираться. Бразильцы наиграли на пару мячей, но и мы тоже. Завтра нас ждет другая игра. Не хочется травм, мы хотим стабильности, но не получается. Исходим из того, что есть.

О критике после поражения от Бразилии

— Не могу сказать, что со всеми высказываниями я ознакомлен. Все-таки я занят командой. Если много обсуждают, это говорит о том, что мы небезразличны болельщикам. Мы должны делать выводы. Если нас хвалят, мы не взлетаем до небес. Все идет в рабочем порядке. Понятно, что результат нам самих не устроил, потому что хотим побеждать.

Поражение нам радости не доставило. Как я сказал после игры на семиминутном собрании, если есть поражение, через три дня можно реабилитироваться. Что может быть лучше этого для спортсменов и команды? С Францией хотим сыграть намного качественнее.

Об изменениях в составе

— Андрей [Лунев] завтра выйдет в основном составе и будет нашим номером один. Капитаном будет Федор Смолов

О возможном вызове в сборную Аршавина

— Надо отдать должное футболисту, который долго играл за сборную и выдавал отличные, а иногда и гениальные матчи. Сейчас все движется своим путем, Андрей неплохо играет в своей команде. Я с ним не говорил, но видел в Турции, когда «Кайрат» там тренировался. Болельщикам хочу высказать свое уважение, что они помнят тех наших футболистов. Но у нас более молодая команда. Я был бы рад, если бы Аршавину было лет на 10 меньше. Уверен, по нему не было бы вопросов и он нам бы пригодился.

О трагедии в Кемерово

— Это трагический момент, который затронул всех, и нас в том числе. Перед тренировкой мы почтили память погибших минутой молчания. Остальные вещи и акции будем согласовывать и планировать. Когда кто-то выигрывает и кто-то проигрывает — это уходит даже не на второй, а на третий план после таких трагедий. Но мы спортсмены, и завтра должны сделать все, что от нас зависит.