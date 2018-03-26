Самоуверенность главного тренера помогает футболистам побеждать

Исследователи из НИУ ВШЭ выяснили, что даже чрезмерная самоуверенность футбольного тренера статистически связана с более высокими результатами его команды. К такому выводу ученые пришли на основании анализа поведения тренеров и результатов их клубов в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Соответствующая статья опубликована в International Journal of Sports Science & Coaching.

Роль чрезмерной самоуверенности уже давно изучается в области экономики и финансов. Для экономического поведения она часто носит негативный характер — самоуверенный человек склонен недооценивать риски, делать не всегда обоснованные вложения или идти на дорогие заимствования в расчете на высокую прибыль в ближайшем будущем. В то же время известны и обратные примеры — так, миллиардер Илон Маск практически всегда чрезмерно самоуверен относительно сроков реализации своих планов. Но, несмотря на то, что он никогда не выполняет их к обещанному дедлайну, они столь амбициозны, что даже их частичное или запоздалое выполнение все еще позволяет ему оставаться на плаву.

Спортивные соревнования также сильно связаны с риском и неопределенностью, поэтому авторы нового исследования решили рассмотреть связь этой личной характеристики тренеров и результатов их футбольных команд. Они проанализировали поведение главных тренеров всех российских футбольных клубов, которые выступали в РФПЛ в 2010—2014 годах. Каждый сезон в Премьер-лиге участвует 16 команд, всего же в исследовании были изучены 63 тренера.

Как индикатор результативности использовали среднее количество очков, набранных за игру в сезоне, среднее количество забитых и пропущенных голов. Тренер считался чрезмерно самоуверенным в том случае, если подобного мнения о его поведении придерживались профильные СМИ. Данные СМИ, в свою очередь, оценивались с помощью адаптированной метрики, основанной на исследованиях самоуверенности в области корпоративных финансов.

Например, слова «уверенный, » «оптимистичный, » «самоуверенный, » «гордый, » «решительный, » и «амбициозный» в публикациях показывали, что журналисты оценивают тренера как уверенного, а «пессимистичный, » «осторожный, » «скромный, » и «неуверенный» — скорее о его осторожности. Далее на базе собранных цитат рассчитывался интегральный индекс чрезмерной самоуверенности тренера.

Наивысший результат по чрезмерной самоуверенности в анализируемом периоде показал Леонид Слуцкий, тренер ЦСКА. Одновременно его команда, а также футбольный клуб «Зенит» , имели самые лучшие результаты по набранным средним очкам за игру — более двух.

В результате статистической обработки данных исследователи пришли к выводу, что чрезмерная самоуверенность тренера положительно связана с результатом команды. При этом такая личная характеристика не ведет к принятию слишком рискованной стратегии — подразумевающей увеличение количества забитых или пропущенных голов. Авторы делают предположение о том, что чрезмерная самоуверенность тренера типична для тех из них, кто наиболее харизматичен и может лучше мотивировать игроков, выходящих на поле.

В то же время исследователи подчеркивают, что в корпоративных финансах чрезмерная самоуверенность чаще всего рассматривается как негативная черта директоров компании. Поэтому в будущем авторы планируют подробнее изучить причины, по которым в футболе ситуация является скорее обратной.

Следует отметить. что принципиальным ограничением методики является то, что она основана на частоте упоминания определенных слов в статьях спортивных журналистов. Между тем, специфика журналистской работы в секторе корпоративных финансов и спорта заметно отличается. Обозреватель делового издания часто склонен к большей взвешенности и меньшей эмоциональной обусловленности суждений. К тому же он редко является «болельщиком» того или иного бизнесмена, а вот спортивный журналист часто может быть болельщиком той или иной конкретной команды. Это может заставить его чаще оценивать тренера «чужой» команды как «самоуверенного» или «гордого». Такие ограничения в известной мере затрудняют объективную оценку — чрезмерной ли является самоуверенность того или иного тренера, или нет.