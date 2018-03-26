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Wi-Fi на сочинском стадионе «Фишт» будет доступен одновременно 45 тыс. пользователей
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Wi-Fi на сочинском стадионе «Фишт» будет доступен одновременно 45 тыс. пользователей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Более 45 тыс. пользователей одновременно смогут получить доступ в интернет через Wi-Fi на сочинском стадионе «Фишт», где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в понедельник журналистам во время осмотра арены заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.
"Общая вместимость и объем единовременных подключений к Wi-Fi — более 45 тыс. пользователей (стадион «Фишт» вмещает 40 тыс. зрителей — прим. ТАСС). Есть основания полагать, что нахождение болельщиков будет и комфортным с точки зрения бесперебойной связи, и безопасной, потому что система видеонаблюдения, система информационной безопасности здесь построена на самом высоком уровне", — сказал Швец.
Он уточнил, что с точки зрения связи и технологий информационной безопасности, которые он курирует, «Фишт» полностью готов к чемпионату, и болельщики могут не переживать о безопасности и качестве связи. «Проверку на прочность мы прошли и на Кубке конфедераций (часть матчей в 2017 году принял Сочи — прим. ТАСС), и стадион показал себя с самой лучшей стороны», — отметил Швец.
Вице-губернатор добавил, что для системы безопасности на стадионе установлены 2 тыс. камер. По его словам, для запуска работы системы информационной безопасности «остались штрихи» — предстоит завершить пусконаладочные работы. Этот процесс завершится до середины мая, а 30 мая объект будет передан Международной федерации футбола (ФИФА).
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).
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