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Как кошки в истории наследили
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Как кошки в истории наследили 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Вот они, доказательства тому, что кошки своих привычек не меняют. Если у вас в доме живет кот, чем бы вы ни занимались, он обязательно придет к вам и будет мешать, пока вы не отдадите все свое внимание ему. Так происходит сейчас, и так было тысячи лет назад.
Источник: Beachcombing’s Bizarre History Blog
Кошки буквально оставили след в истории. Наиболее примечательной находкой стали фрагменты бетонных блоков, которые были частью известного Вала Адриана. Это оборонительное укрепление длиной 117 километров было построено римлянами в 122-128 годах. На четырех найденных бетонных фрагментах были обнаружены следы лап животного. Ученые подтвердили, что это была именно кошка. Ну а кто же еще пройдет по свежему бетону, если не она?
Еще один пушистый товарищ выбрал «подходящее» время, чтобы помешать хозяину. Котяра разлил чернила, влез в них лапами и прошелся по балканской рукописи XV века. Какой вывод мы можем сделать из этого? Никогда не оставляйте рукописи открытыми.
А вот еще один отпечаток кошачьих лап. На этот раз на римском кирпиче. Артефакт обнаружили в форте Ванкувер в штате Вашингтон. Как кирпич занесло так далеко от Римской Британии, уже загадка, а вот кошачьи лапы совсем не удивляют.
А эти, самые древние отпечатки кошачьих лапок относятся к Индской цивилизации.
Эти находки еще раз доказывают, что даже тысячи лет назад кошкам было совершенно наплевать, сколько труда и времени вы вложили в свое творение — кошка везде свой след должна оставить. И когда будете в очередной раз сидеть за компьютером, а кошка придет и ляжет на клавиатуру, не ругайтесь, а вспомните того самого писаря, по рукописи которого кошка прошла чернильными лапами.
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