В Домодедове секретарь единороссов обсудил с жителями проблему затопления дачных участков

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Домодедове прошел прием населения, в рамках мероприятия затрагивалась проблема затопления дачных участков на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщается на официальном сайте местного отделения партии в горокруге.

В понедельник секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Городецкий провел прием населения. В ходе мероприятия к нему обратился пожилой мужчина. Он пожаловался на скопление воды на его участке. По данному обращению Городецкий рекомендовал провести общее собрание СНТ, организовать выборы председателя, мобилизовать ресурсы для водоотведения. Также, по его мнению, необходимо написать обращение в министерство экологии Московской области и местную администрацию.

«Сегодня (26 марта — ред.) был прием граждан. Люди адресовали мне вопросы сезонного характера. В частности, на мероприятии шла речь о водоотведении на одном из СНТ, где хронически заливает некоторые участки. Я рекомендовал составить смету и провести необходимые дренажные работы», — сказал Городецкий.

Кроме того, в ходе приема Городецкий пообщался с семейной парой. Супруги рассказали секретарю о стрельбе вблизи их частного дома, неподалеку от поселка Константиново. По их словам, на том месте находится лесной массив и охотничье хозяйство. Молодые люди отметили, что в течение года здесь происходит стрельба в недопустимой близости к жилым домам.

«Также обсудили стрельбу местных и приезжих охотников в окрестностях жилого фонда в районе поселка Константиново. Там есть водоочистные сооружения и водятся утки. В данной ситуации расстояние от жилья до места охоты менее 200 метров, а это нарушение. Необходимо провести рейд», — добавил Городецкий.

Он заверил, что все вопросы будут решены.