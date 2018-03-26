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Впервые были организованны соревнования по конной выездке «Кубок главы Дальнеконстантиновского района»
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Впервые были организованны соревнования по конной выездке «Кубок главы Дальнеконстантиновского района» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
ДАЛЬНЕЕ КОНСТАНТИНВОВпервые были организованны соревнования по конной выездке «Кубок главы Дальнеконстантиновского района»Принято так считать, и не зря. Представители этой породы очень красивы, необычайно умны и обладают прекрасным характером. В настоящее время они содержатся больше для красоты, престижа, верховых прогулок, но и в спорте показывают отличные результаты.
В феврале в КФХ «Три Грации» впервые были организованы открытые муниципальные соревнования по конной выездке «Кубок главы Дальнеконстантиновского района».
В соревнованиях приняли участие спортивные пары «всадник-лошадь» из КК «Путьково» (Борский район), КСК «Владыкино» (Богородский район), КСК «Витязь» (Городецкий район) и КФХ «Три Грации» (Дальнеконстантиновский район).
— Пик стартового сезона, охота за медалями и высокими оценками от судей приходится всегда на лето, — прокомментировала владелица хозяйства «Три Грации» Стейси Шрейдер. — В этот период хорошая погода и комфортный грунт позволяют всадникам и лошадям набрать оптимальную форму благодаря регулярным тренировкам. Крытых просторных манежей, таких как у нас в КФХ «Три Грации», в Нижегородской области пока не так много. Поэтому межсезонные соревнования — хорошая возможность заявить о себе тем, кто упорно тренировался даже в холодное время года. Сегодня программа соревнований включает в себя несколько заездов: «Предварительный приз. Дети», «Предварительный приз. Юноши», «Тест для молодых лошадей 4-х лет» и «Любительская езда EQUI-1″.
Перед началом соревнований перед участниками и зрителями выступил глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского района Н. К. Денисов.
— Сегодня впервые у нас в районе проходит подобное мероприятие, — сказал Николай Константинович. — Само хозяйство на территории района не так давно, но набирает обороты, развивается, что очень отрадно. Есть желание работать, есть желание двигаться дальше. Данное мероприятие привлекает любителей и ценителей конного спорта, ведь кроме самих участников здесь присутствуют и зрители. Хочется пожелать всем удачи, хорошего выступления и побед!
Несмотря на несезонность турнира, интерес к нему проявили больше двадцати спортивных пар из разных районов Нижегородской области. На соревнования приехала из Москвы одна из лучших тренеров по выездке, судья международной категории уровня трёх звезд Валентина Мартьянова. И вот первые участники вышли в манеж. Удивительно изящные линии, благородный дух и особая лёгкость движений. Грациозно, с достоинством вышагивали они перед зрителями. А те, затаив дыхание, наблюдали за ходом соревнований.
Пока длился турнир, все любители конного спорта не отрывали взгляда от манежа. И вот уже подводятся итоги…
— Отличные спонсорские награды — дипломы, кубки и термосы от администрации Дальнеконстантиновского района, — прокомментировала Стейси Шрейдер. — Сертификаты от конного магазина „Лансада“, красивая сувенирная продукция в виде наградных розеток, медальниц и фоторамок от „Трёх Граций“ создали особый стимул для участников побороться за пьедестал.
— Мы поздравляем всех участников турнира с новым стартовым опытом! — выступила судья Валентина Мартьянова после завершения турнира. — Надеемся, что этот сезон станет для вас по-настоящему результативным и успешным. И, конечно же, ждём вас на следующие наши соревнования. Благодарим главу администрации Д. Константиновского района за поддержку наших идей и помощь в организации и проведении конного турнира. Автор: Екатерина Варнакова
Источник: „Родная земля“
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