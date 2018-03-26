Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в СК «Олимпийский» в Москве 31 марта

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 31 марта состоится крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв — 2018», в программе примут участие именитые райдеры и мировые звезды экстремального спорта, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета фестиваля.

Для зрителей выступят рок-группа «Zdob și Zdub», рэпер Скруджи. Организатором мероприятия выступает департамент спорта и туризма города Москвы.

«11-й год подряд фестиваль «Прорыв» собирает лучших спортсменов мирового уровня, которые демонстрируют свое мастерство в мотофристайле, дрифтинге, фристайле на снегоходах и квадроциклах, BMX, big air и других дисциплинах. Каждый год организаторы повышают уровень фестиваля, включают в программу новые захватывающе номера и приглашают новых звезд мотофристайла», — говорится в сообщении.

Хедлайнером «Прорыва-2018» станет Джош Шихан, который знаменит своим смертельно опасным трюком — тройным сальто на мотоцикле, также он продемонстрирует максимально возможный для закрытых помещений элемент — двойное сальто, его могут выполнить только два человека в мире.

Также в этом году Россию впервые посетит легенда кик-скутеринга и цирка NitroCircus Райан Уильямс , который установил несколько мировых рекордов, выполнив прыжки со сложными элементами на самокате.

«Мы проводим в Москве один из лучших современных экстремальных фестивалей в мире. Фестиваль традиционно собирает самых титулованных спортсменов мира, которые исполняют сложнейшие трюки. Москвичей и гостей столицы ждет шоу на сверхэкстремальных трассах с невероятными спецэффектами и видеопроекциями», — отметил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев

Кроме того, на фестивале c уникальной программой выступят британский каскадер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Терри Грант и японский спортсмен Така Хигашино, обладатель престижных наград мотоспорта — золото X-Games и медаль высшей пробы турнира FMX X-Fighters.

Звезды Formula 1 и чемпионата Moto GP — команда Legend Stunt Team покажут уникальное трюковое мото— и дрифт-шоу. За годы своего существования команда провела более 700 трюковых шоу в России и за рубежом.

Помимо базовых трюков на мотоциклах и квадроциклах спортсмены покажут сложные связки и комбинации с элементами акробатики. Среди участников — победитель Олимпийских экстремальных игр 2007 Марат Канкадзе и единственный райдер в мире, кто делает wheelie задним ходом на квадроцикле в положении switch back (езда на заднем колесе в обратном направлении) Григорий Талдыкин.

В том числе в программе также примут участие стронгмены, которым предстоит выявить сильнейшего в упражнении «удержание двух машин, разъезжающих в разные стороны» (трек-пулл).