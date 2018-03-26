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Рашид Рахимов: «С Францией придется нелегко. Такие команды не хотят проигрывать два раза подряд»
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Рашид Рахимов: «С Францией придется нелегко. Такие команды не хотят проигрывать два раза подряд» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека» Рашид Рахимов поделился с «СЭ» мнением по поводу предстоящего во вторник, 27 марта, товарищеского матча Россия — Франция. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
Разгром от Франции породит истерику. Она сейчас не нужна
— Что нужно менять нашей команде поражения 0:3 от Бразилии?
— Многое. Мы помним, что если в первом тайме сборная выглядела хорошо и организованно, то во втором ребята стали не успевать за эпизодами или не доигрывать их до конца. Стали позже реагировать на ситуации. На таком уровне, против таких футболистов полсекунды достаточно для того, чтобы соперник опережал и быстро переходил из обороны в атаку. Все-таки скорости и уровень технической оснащенности у бразильцев очень высокие.
— Получается, до перерыва южноамериканцы не выкладывались на сто процентов, а потом включились?
— Нет, просто россияне были еще достаточно свежими и могли неплохо контролировать большинство моментов. Вспоминая матч, первые двадцать пять минут мы провели без мяча, и нам было сложно. Но после того, как организация была сохранена, соперник стал терять мячи, которые наши подбирали. В первом тайме было несколько эпизодов, когда Россия вполне могла забить. Думаю, что с французами легко нам тоже не будет. Такие сборные не хотят дважды проигрывать (в пятницу «трехцветные» дома уступили Колумбии — 2:3 — Прим. «СЭ»).
— Травму получил Роман Зобнин. Насколько это критично для сборной?
— Не думаю, что две недели, которые у него уйдут на восстановление, это очень страшно. Не стал бы делать из этого трагедии. Роман уже выходил на поле против Бразилии, его возможности тренерскому штабу известны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, стартовый свисток прозвучит в 18.50. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
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