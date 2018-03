Принц Гарри испугался реалистичного муляжа ноги и стал мемом

При посещении музея пластического грима принц Гарри ужаснулся реалистчному муляжу ноги. Его реакция мгновенно стала мемом.

С помощью выражения лица британского принца пользователи сети стали описывать свои впечатления от разных вещей — от реакции на еду до просмотра японских фильмов для взрослых.

@niallcarsonpa

Случай произошел во время посещения принцем и его невестой Меган Маркл выставки пластического грима от компании Titanic FX в британском городе Белфасте. Экспонаты необычной выставки представляют собой муляжи очень реалистичных частей человеческого тела, предназначенных для актеров. Это и отрубленные пальцы, и кривой нос, и голова младенца, а также ноги, руки и прочие конечности.

Для неподготовленного зрителя такие образцы могут показаться как минимум жутковатыми.

@niallcarsonpa

На опубликованных в твиттере фото парочка выглядит немало впечатленной, особенно британский принц. Это и послужило поводом для очередной волны шуток в интернете.

This isn’t what I ordered pic.twitter.com/UIX1yJ8cIN

— Duh Geek (@DuhGeek) 24 марта 2018 г.

«Это не то, что я заказывал».

while watching *Japanese Porn*

Me: pic.twitter.com/TATEoHcoLT

— Cyrus Tritetradopamine (@Kryboltees) 24 марта 2018 г.

«Когда я смотрю японские фильмы для взрослых».

when the product looks much different than it did online. https://t.co/mnReVN1Gzh

— the idiot otter faced white bitch (@otterfacetweets) 24 марта 2018 г.

«Когда товар выглядит не так, как был показан в интернете».

When you told her she was a good cook to make her feel good and then you see tonight’s dinner. https://t.co/bZJIWwAH1o

— Jacob Wright (@JacobWright) 24 марта 2018 г.

«Когда сказал, что она хорошо готовит, а потом увидел ужин».

Но, кажется, для некоторых лицо Принца Гарри показалось универсальной реакцией на все происходящее вокруг.

Prince Harry being grossed out by a foot is pretty much my reaction to everything pic.twitter.com/p8FYh5dj5C

— (@azzyiguess) 24 марта 2018 г.

«Моя реакция практически на все».