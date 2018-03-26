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Калининград готовится принимать англичан так же, как болельщиков других сборных на ЧМ
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Калининград готовится принимать англичан так же, как болельщиков других сборных на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Власти Калининграда не ведут какой-то особой подготовки к приезду болельщиков сборной Англии на матч чемпионата мира по футболу 2018 года с бельгийцами. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
В прошлый четверг голландская полиция задержала около 90 английских фанатов за общественные беспорядки перед товарищеским матчем, который прошел в Амстердаме и завершился победой англичан со счетом 1:0. В СМИ сообщалось, что болельщики бросали бутылки в полицию, обливали пивом и бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу, а также купались в каналах.
"Нам очень повезло с играми. Встреча англичан с бельгийцами станет одной из самых интересных. Мы ведем работу с генконсульствами и Бельгии, и Англии, обсуждаем введение превентивных мер для болельщиков. С одной стороны, перед нами стоит задача обеспечения безопасности, с другой — комфорта для болельщиков", — отметил Рольбинов.
"Никаких особых требований для англичан или испанцев, хорватов или сербов. Правила поведения на территории РФ для всех одинаковы. Никому не возбраняется купаться в наших водоемах — там, где это разрешено. Там, где не разрешено, будем помогать следить за безопасностью, чтобы с болельщиками ничего не произошло", — добавил он.
Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
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