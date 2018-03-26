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Глухонемые борцы Дагестана — лучшие на всероссийских соревнованиях
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Глухонемые борцы Дагестана — лучшие на всероссийских соревнованиях 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Глухонемые борцы Дагестана — лучшие на всероссийских соревнованияхЧетверо дагестанских борцов вольного стиля стали победителями первенства России среди глухонемых спортсменов.
Всероссийские соревнования проходили с 22 по 25 марта во Владимирской области.
Чемпионами турнира в своих весовых категориях стали Магомед Магомедов (55 кг), Магомедзагир Мусаев (74кг) Магомедтагир Шемеев (96 кг), Магомед Мигадов (120 кг).
При этом отметим, что еще двое дагестанцев стали серебряными призерами соревнований и еще трое — бронзовыми.
Этот успех позволил дагестанской команде занять по итогам первенства первое место и опередить сборные Северной Осетии-Алании и Ингушетии.
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